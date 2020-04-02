Ташкент, , 08:47 — REGNUM Предприятия по производству медицинских изделий в Узбекистане стали выпускать 2,64 млн масок в день, сообщили в пресс-службе ассоциации «Узтекстильпром».

По состоянию на 31 марта в республике работало 195 производителей защитных масок, что в 9,3 раза больше, чем месяцем ранее. В Ташкентской области производится 404 тыс. маски в день, в Ташкенте — 283 тыс., Кашкадарьинской области — 232 тыс.

Напомним, 27 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил увеличить производство медицинских масок до 5 млн штук в день. Позднее, 31 марта, в антимонопольном комитете республики сообщили, что производителям масок не хватает сырья для работы на полную мощность.

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