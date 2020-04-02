Москва, 2 апреля 2020, 08:45 — REGNUM Премьер-министр Михаил Мишустин из-за пандемии коронавируса распорядился выделить регионам России дополнительные средства на покупку машин скорой медицинской помощи. Документ опубликован на сайте правительства.
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Согласно распоряжению субъекты РФ получат 5,2 млрд рублей для борьбы с коронавирусной инфекцией.
Всего для обеспечения готовности медицинских учреждений к приёму больных будет закуплено 1200 автомобилей скорой помощи.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство России планирует потратить 11,8 млрд рублей из резервного фонда на дополнительные выплаты медикам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом.
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