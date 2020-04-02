Порт-Луи, , 08:51 — REGNUM Жители Маврикия теперь будут обязаны покупать предметы первой необходимости исключительно в специально назначенные дни в качестве меры по сдерживанию распространения коронавируса. Об этом 2 апреля передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, график посещений магазинов будет составлен в алфавитном порядке. Это означает, что те, чьи фамилии начинаются с A-F, будут делать покупки в понедельник и четверг, G-N во вторник и пятницу и O-Z в среду и субботу.

Магазины будут закрыты по воскресеньям.

В телеобращении к нации премьер-министр страны Правинд Джагнот заявил, что данная мера позволит избежать переполненности магазинов, добавив, что у покупателей будет только 30 минут, чтобы закончить покупки.

Премьер-министр также объявил о продлении общенационального карантина, который должен был закончиться в четверг, 2 апреля, как минимум до 15 апреля.

Как сообщают журналисты, во вторник, 31 марта, власти страны объявили о пятой смерти пациента от COVID-19. Последний скончавшийся, 71-летний мужчина, был госпитализирован в воскресенье, 29 марта.

По данным властей, в настоящее время в стране лечение от COVID-19 проходит 161 человек. А около 1709 человек находятся на карантине в государственных учреждениях и частных гостиницах.