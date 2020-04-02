Прага, , 08:43 — REGNUM Члены правительства Чехии, представляющие социал-демократическую партию Чехии, обязаны выплатить штраф в размере 10 тысяч крон (около $400) за проведение видеобрифинга без защитных масок, сообщил глава чешского МВД Ян Хамачек 1 апреля на своей странице в Twitter.

Хамачек, который также является руководителем национального кризисного штаба, отметил, что санитарные правила должны действовать для каждого гражданина.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта власти Чехии ввели на территории страны режим карантина. Одно из его требований состоит в том, что все жители государства обязаны вне дома находится в защитных масках на лице.

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