Рамалла , , 08:48 — REGNUM В министерстве здравоохранения Палестины заявили, что борьба с коронавирусной инфекцией осложняется ущербом, нанесенным экономике страны 13-летней израильской блокадой. Об этом 2 апреля сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на свои источники.

В частности, по словам представителя ведомства Эсрефа аль-Кудра, прокомментировавшего ситуацию журналистам агентства, региону не хватает лекарств и оборудования.

По его словам, к настоящему моменту около 43% лекарств, 25% медицинских материалов, 65% лабораторных мощностей уже израсходованы, с каждым днем «ситуация осложняется».

Чиновник призвал международное сообщество оказать срочную поддержку Палестине. в частности, предоставить 100 аппаратов искусственной вентиляции легких, а также оборудовать 140 коек для зараженных.

Читайте ранее в этом сюжете: В ЮАР от коронавируса скончался всемирно известный врач