Благовещенск, , 08:48 — REGNUM У одного из россиян, из числа вернувшихся по временному транспортному коридору из Хэйхэ в Благовещенск, была выявлена повышенная температура, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Было принято решение о его госпитализации в инфекционную больницу. Всего по открытому коридору в Россию вернулось семь человек, в том числе пять, проживающие за пределами Приамурья. Кроме того, в Россию въехали двое граждан КНР, имеющих вид на жительство.

«Все они помещены на две недели в обсерватор села Волково», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье временно открыты коридоры пропуска через госграницу из Китая.