Кемерово, , 08:38 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 2 апреля, новых случаев заражения COVID-19 не выявлено. Об этом сообщил оперативный штаб.

«Пациент с подтверждённым диагнозом продолжает получать лечение в инфекционной больнице города Кемерово. Его состояние стабильное», — уточняется в официальной информации. Под наблюдением врачей остаются также пять пациентов с подозрением на коронавирус. Они изолированы.

ИА REGNUM ранее сообщило, что роддом №5 в Новокузнецке было переоборудован под размещение пациентов с коронавирусом.

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