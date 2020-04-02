2 Апреля
 
8:43

В Чехии министров оштрафовали за нахождение на брифинге без масок

Члены правительства Чехии, представляющие социал-демократическую партию Чехии, обязаны выплатить штраф в размере 10 тысяч крон (около $400) за проведение видеобрифинга без защитных масок, сообщил глава чешского МВД Ян Хамачек 1 апреля на своей странице в Twitter.