К 2 апреля в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, насчитывалось 827 000 человек, зараженных коронавирусом. 40 777 человек умерло. По прогнозам специалистов, в ближайшие дни количество инфицированных превысит один миллион человек.

Заводы и фабрики по всему миру приостанавливают работу, в кризисе оказались сфера услуг, туризм, авиатранспорт. С ужесточением карантинных мер миллионы людей теряют источники дохода. За чертой бедности могут оказаться как минимум десятки миллионов человек по всему миру. Тяжелое финансовое положение может вынудить ряд стран досрочно отказаться от части карантинных мер.

Более 80 государств обратились в Международный валютный фонд с просьбой оказать финансовую помощь в борьбе с коронавирусом.