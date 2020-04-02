Кызыл, , 08:33 — REGNUM Многие жители Тувы считают, что смогут уйти из-под действия указа главы республики о режиме полной самоизоляции, уехав в другие регионы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, об этом заявил заместитель главы Аяс Оюн.

«Однако аналогичные меры введены во всех регионах Российской Федерации. Все это значит, что если там вы не сможете представить весомые основания для своей поездки, то вы также будете привлечены к административной ответственности», — отметил он.

По словам чиновника, сотрудники полиции, инспектора и росгвардейцы имеют право задерживать граждан, уклоняющихся от самоизоляции. Аяс Оюн напомнил, что в период действия режима разрешено выходить из дома только, чтобы пойти в аптеку, магазин или вынести мусор.

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