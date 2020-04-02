Нур-Султан, , 08:33 — REGNUM Компания «Казпочта» перестала принимать почтовые посылки из 44 стран в связи с распространением коронавируса, сообщили 2 апреля в пресс-службе почтового оператора.

Временные ограничения связаны с закрытием авиасообщения и автотранспортной доставкой. Почтовое сообщение приостановлены со странами Южной и Северной Америки, Арменией, Азербайджаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном, Туркменией, Грузией, Турцией, Индией и другими странами.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 апреля в Казахстане выявлено 402 случая заражения коронавирусом, в том числе 191 — в Нур-Султане и 90 — в Алма-Ате.

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