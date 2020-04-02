Москва, , 08:33 — REGNUM В период карантина из-за пандемии коронавируса граждане, ведя малоподвижный образ жизни дома, теряют меньше энергии, поэтому продукты питания должны быть низкокаллорийные. Такой важный совет дал Роспотребнадзор.

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Также ненужно закупать продукты питания впрок. Просроченные продукты могут нанести вред. Продовольственные магазины работают в постоянном режиме.

Кроме того, очень актуально заказывать продукты питания с доставкой на дом из магазинов или объектов общепита. Самое основное правило — соблюдать элементарные правила гигиены.

Как сообщало ИА REGNUM, в России центры Роспотребнадзора провели более 51 тыс. лабораторных исследований на коронавирус,

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