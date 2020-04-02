Москва, , 08:42 — REGNUM Распространение коронавируса SARS-CoV-2 в России пока не достигло пика, но вспышка вызываемого им заболевания к лету должна завершиться. Об этом заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.

Он предположил, что пик распространения вируса будет достигнут не ранее середины следующей недели, то есть 8−10 апреля. Коронавирус нового типа относится к ОРВИ, для для вспышек такой инфекции характерны подъём и последующий спад, который длится десять — двенадцать недель.

«То, что в конце концов кончится к лету, это точно», — сказал Никифоров.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 1 апреля было зарегистрировано 2777 выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа. Скончались от последствий заражения 24 человека.

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