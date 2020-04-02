Грозный, , 08:31 — REGNUM Жителям Чечни в условиях исполнения режима всеобщей изоляции не придется голодать. По решению руководства благотворительного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова будут розданы продуктовые наборы 33 тысячам семей. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

«Мы не оставим ни одну семью без еды. Завтра 33 тыс. семей получат помощь от регионального общественного фонда (имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова)», — приводит слова главы Чечни ИА «Грозный-информ».

В продуктовые наборы будут входить в том числе хлеб и овощи. Поддержка населения во время исполнения карантинных мероприятий поручена первому заместителю председателя правительства ЧР Исе Тумхаджиеву.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне введен режим полной самоизоляции для всех граждан. Руководство республики приняло решение с 5 апреля закрыть границы для въезда и выезда всех видов транспорта.