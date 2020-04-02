Сургут, Югра, , 08:28 — REGNUM Главе Сургута (ХМАО) Вадиму Шувалову 1 апреля пришлось «самолично разгонять» молодых горожан, катающихся на велосипедах, по домам. Об этом он сообщил в своих аккаунтах в социальных сетях.

«Решил пройтись по улицам Сургута, чтобы лично проверить, соблюдают ли горожане поручение о самоизоляции. Не все оказались сознательными: молодёжь воспользовалась карантином, чтобы покататься на велосипедах. Пришлось самолично разгонять их по домам», — сообщил Вадим Шувалов.

Глава экономической столицы Югры напомнил, что в Сургуте с 31 марта до особого распоряжения введён режим обязательной самоизоляции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в в Югре зарегистрировано 8 случаев заражения COVID-19, шесть из них — в Сургуте.

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