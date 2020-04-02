Саратов, , 09:47 — REGNUM В Саратовской области по поручению губернатора Валерия Радаева со 2 апреля заработала горячая линия по ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Жители смогут обратиться за консультацией к специалистам из минздрава, соцзащиты, экономического развития, Роспотребнадзора. Горячая линия организована для решения таких вопросов как: выплата пособий и соцобеспечение, оказание медпомощи, наличие средств индивидуальной защиты, соблюдение норм трудового права, продовольственной обеспеченности, режима самоизоляции. При необходимости сотрудники направят сообщения в госорганы.

Горячая линия Саратовской области будет работать со 2 апреля в ежедневном режиме с 8:00 до 24:00 часов по единому многоканальному номеру: 8 (800)444−62−64.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 марта в рамках проведения профилактических мероприятий минсоцразвития Саратовской области запустило телефоны горячей линии для оказания помощи. За первые дни к специалистам обратились 145 человек.

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