Кызыл, , 08:25 — REGNUM Жителям Тувы запретили передвигаться по республике и ездить из одного района в другой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, об этом заявил зампред главы региона Аяс Оюн, сославшись на указ Шолбана Кара-оола о режиме полной самоизоляции.

«Выходить из дома жителям республики разрешено только для получения экстренной медицинской помощи. А также для приобретения продовольственных продуктов и товаров первой необходимости», — отметил он.

Возможным нарушителям режима чиновник пригрозил санкциями. Аяс Оюн напомнил о принятии Госдумой пакета антивирусных законов, вводящих административную и уголовную ответственность за нарушение карантина.

«Многие наши граждане думают, что административная ответственность — это не для них, совершенно не понимая, что, нарушая режим самоизоляции, они создают реальную угрозу жизни и здоровью окружающих людей», — подчеркнул зампред.

Читайте также: Полиция в Туве будет пресекать прогулки жителей