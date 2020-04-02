Москва, , 08:24 — REGNUM Неделя, начинающаяся 6 апреля, в России также будет нерабочей. Об этом сообщает 2 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на итоги встречи президента России Владимира Путина с членами правительства.

«По информации «Ъ», следующая за нерабочей неделя рабочей также не станет», — говорится в публикации.

Нерабочая неделя в России была объявлена для предотвращения распространения коронавируса нового типа. Десятки регионов ввели режим самоизоляции граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе телесовещания с главой государства вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о необходимости продления мер социального дистанцирования. Такой вывод, пояснила она, был сделан после первых трёх нерабочих дней. Решение о продлении выходных нужно принимать с учётом ситуации по коронавирусу в регионах РФ.

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