Анкара, , 08:31 — REGNUM Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа объявил о новых 63 случаях смерти от коронавирусной инфекции. Об этом 1 апреля он сообщил выступая по общественному телевидению.

По его словам, общее число смертей в стране достигло 277 человек. Также за прошедшие сутки в Турции было выявлено 2 тыс. 148 новых случаев инфицирования, общее число зараженных превысило 15 тыс. 600 человек, отметил Коджа.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, с тех пор от инфекция по всему миру унесла жизни свыше 47 тыс. человек.

Число зараженных в мире превысило 937 тыс. человек.

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