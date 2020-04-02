Тбилиси, , 08:29 — REGNUM Как на территории Грузии прошел комендантский час в ночь 1 на 2 апреля рассказал журналистам глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Комендантский час в стране действует с 21:00 до 6:00. В это время гражданам запрещается выходить на улицу.

«Вчера ночью, когда начались ограничения особой важности, их было очень мало, 17 нарушений в масштабе всей Грузии, что нас удивило», — сказал министр. Он отметил, что в ведомстве ожидали, что нарушений будет больше.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии для того, чтобы помешать распространению коронавируса, с 21 марта был введен режим чрезвычайного положения, а с 31 марта объявлен режим строгого карантина. Не работает общественный транспорт, закрыты многие торговые предприятия, гражданам без крайне необходимости запрещено выходить на улицу.

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