Ульяновск, 2 апреля 2020, 08:20 — REGNUM В Ульяновской области весенний этап охотничьего сезона будет запрещён. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в видеообращении губернатор региона Сергей Морозов, отвечая на вопросы жителей.
Всего в Ульяновской области насчитывается порядка 32 тыс. охотников.
Отметим, весенняя охота должна была начаться 18 апреля. Предполагалось, что сезон продлится десять дней.
Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин рекомендовал главам регионам ограничить или запретить весеннюю охоту в 2020 году. Ранее весенняя охота была запрещена в Ленинградской, Тверской, Белгородской, Ярославской областях, Татарии.