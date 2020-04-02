Ульяновск, , 08:20 — REGNUM В Ульяновской области весенний этап охотничьего сезона будет запрещён. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в видеообращении губернатор региона Сергей Морозов, отвечая на вопросы жителей.

«Знаю, что в регионе многие жители увлечены охотой. Понимаю, что многие ждут этого события как праздника. Но мы отвечаем за ваше здоровье, за здоровье ваших семей, поэтому обсудили этот вопрос и приняли решение о запрете проведения весеннего этапа охоты в 2020 году», — сказал, в частности, Сергей Морозов.

Всего в Ульяновской области насчитывается порядка 32 тыс. охотников.

Отметим, весенняя охота должна была начаться 18 апреля. Предполагалось, что сезон продлится десять дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин рекомендовал главам регионам ограничить или запретить весеннюю охоту в 2020 году. Ранее весенняя охота была запрещена в Ленинградской, Тверской, Белгородской, Ярославской областях, Татарии.