Рим, , 08:20 — REGNUM В итальянской Ломбардии зафиксированы необычные случаи смерти от нового типа коронавируса. Так, пожилые пациенты, у которых болезнь протекала в лёгкой форме, умирали во сне. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на российских военных врачей, борющихся с коронавирусом в Италии.

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Так, несколько подобных случаев, когда люди, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, просто засыпали и больше не просыпались, произошло в городе Громо в одном из местных пансионатов, где в том числе работают российские медики. При этом отмечается, что никаких симптомов, предвещающих летальный исход, у таких пациентов не проявлялось. За последние сутки таких «странных» смертей было зафиксировано не менее пяти.

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день российские военные специалисты совместно с итальянскими коллегами провели полную дезинфекцию семнадцати пансионатов для пожилых людей в итальянской Ломбардии. Так, за последние сутки полная дезинфекция и санобработка проведены в трёх пансионатах, расположенных в населенных пунктах Брембате-ди-Сопра, Понте-Сан-Пьетро и Понтида.

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