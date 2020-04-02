Владивосток, , 08:22 — REGNUM График выплаты пенсий и социальных выплат в Приморье остается прежним, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Гражданам, которые получают пенсии через кредитные организации, средства будут переведены на карты 15 и 22 апреля, почтальоны принесут пенсии на дом с 3 по 20 апреля.

«Режим работы наших офисов позволит получить пенсии своевременно и в полном объеме. Кроме того, рекомендуем своим клиентам пользоваться удаленными сервисами банка и воздержаться от посещения офисов», — рассказали в Сбербанке.

Как сообщало ИА REGNUM, по 2 тысячи рублей будет выплачено жителям Петербурга старше 65 лет за выполнение режима изоляции.