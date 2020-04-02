Рим, , 08:19 — REGNUM Количество погибших от COVID-19 в Италии в действительности может быть больше, чем указано в официальных сводках поскольку не все умершие были проверены на наличие коронавируса, 1 апреля сообщает газета The Wall Street Journal.

Издание приводит заявление мэра итальянского города Коккальо Эугенио Фоссати, который сделал подобное утверждение. При этом Фосатти объяснил, что не намерен никого обвинять, поскольку невозможно проверить все смертельные случаи, когда время и ресурсы ограничены.

Напомним, ранее газета L’Eco di Bergamo и аналитический центр InTwig провели совестное расследование и выяснили, что реальное количество погибших от коронавируса в итальянской провинции Бергамо может быть в два раза больше, чем официально объявлено.

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