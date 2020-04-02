Нью-Йорк, США, , 08:16 — REGNUM Дополнительную партию гуманитарной помощи в США при необходимости может направить российская сторона. Об этом 2 апреля заявил журналистам первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в аэропорту им. Дж. Кеннеди.

Российский дипломат прокомментировал доставку гуманитарного груза после приземления российского самолета. Полянский ответил на вопрос журналистов о дополнительной помощи: «Мне пока это не известно, но я думаю, что нельзя исключать».

Он отметил, что самолет доставил в основном индивидуальные средства защиты. По словам дипломата, в Нью-Йорке сохраняется тяжелая ситуация, поэтому город остро нуждается в масках и других средствах защиты. «Это хороший жест солидарности с нью-йоркцами, думаю, они это оценят», — добавил Полянский.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва предложила Вашингтону гуманитарную помощь в связи с эпидемией коронавируса в США.

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