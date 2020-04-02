Берлин, , 08:15 — REGNUM Летом 2020 года на аукционе Sotheby’s в немецком городе Эссен будет выставлен первый гоночный Volkswagen Golf 1975 года выпуска. Об этом сообщается в четверг, 2 апреля, на сайте Motor.ru.

Автомобиль называется Volkswagen Golf Mk 1 Group 2. Окрашен он в ярко-красный цвет.

Отмечается, что спорткар был построен фирмой Nothelle Motorsport. Первая версия модели имела 164-сильный агрегат рабочим объёмом 1,6 л, однако позже авто получило мотор объёмом 1,8 л с двойным карбюратором Weber 45 DCOE. Кроме того, автомобиль комплектовался колёсами BBS и гоночными тормозами.

В 1975 году Golf Mk 1 Group 2 занял первое место в Гран-при Германии на кольце Хоккенхайм. В 2012 году Golf был показан на автовыставке Techno Classica. Теперь владелец авто решил его продать.

В комплекте к автомобилю прилагаются запасной двигатель, а также ещё одна коробка передач и уникальный комплект класса Group 2.

Стоимость спорткара пока не сообщается.

Ранее тюнинговая компания Mountune из Британии представила улучшенную версию компактного хэтчбека Volkswagen Golf GTI седьмого поколения.

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