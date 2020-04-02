, 08:11 — REGNUM Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Бурятии выросло до 30. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Круг контактных лиц расширился до более чем тысячи человек, из которых у шести есть подозрение на заражение. В настоящее время специалисты пытаются определить границы эпидочагов, а также организовать медицинское наблюдение за всеми контактировавшими с больными людьми.

«Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади около 29 125 кв. м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация на контроле», — отметили в ведомстве.

Напомним, власти Бурятии в связи с распространением эпидемии занялись расширением коечного фонда. В частности, как сообщало ИА REGNUM, для лечения больных с пневмониями перепрофилируют госпиталь для ветеранов войн.

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