Эрбиль, Ирак, 2 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правоохранительные органы Иракского Курдистана арестовали 23 человек, обвиняемых в незаконной перевозке людей из Ирана. Об этом 2 апреля сообщает Kurdistan.ru.
По данным журналистов, обвиняемые, как предполагается, ставили своей задачей избежать карантинных ограничений, вызванных угрозой распространения коронавирусной инфекции, доставив людей в курдскую автономию.
Правительство Иракского Курдистана закрыло пограничные переходы с Ираном, так как распространение инфекции в исламской республике крайне высоко. Также был введен двухнедельный карантин для всех прибывших из соседнего государства.
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