Эрбиль, Ирак, , 08:19 — REGNUM Правоохранительные органы Иракского Курдистана арестовали 23 человек, обвиняемых в незаконной перевозке людей из Ирана. Об этом 2 апреля сообщает Kurdistan.ru.

По данным журналистов, обвиняемые, как предполагается, ставили своей задачей избежать карантинных ограничений, вызванных угрозой распространения коронавирусной инфекции, доставив людей в курдскую автономию.

Правительство Иракского Курдистана закрыло пограничные переходы с Ираном, так как распространение инфекции в исламской республике крайне высоко. Также был введен двухнедельный карантин для всех прибывших из соседнего государства.

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