Оренбург, , 08:08 — REGNUM В Оренбургской области со 2 апреля на базе единой диспетчерской службы организована работа круглосуточного кол-центра, специалисты которого консультируют по поводу принятых мер, направленных на борьбу с коронавирусом. «Антивирусный» телефон работает круглосуточно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Дежурство в кол-центре несут специалисты региональных министерств здравоохранения, труда и занятости населения, соцразвития, Роспотребнадзора. Они отвечают на вопросы о правилах поведения, соцобслуживания и трудовых отношениях в условиях самоизоляции. Звонки принимают по единому номеру 8−800−302−50−50 (звонок бесплатный).

Напомним, в Оренбуржье действует режим полной самоизоляции. Об ужесточении мер в борьбе с коронавирусом заявили 1 апреля.

Добавим, на 1 апреля в больницах с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции находятся шесть пациентов. Еще у семи человек диагноз предварительный. Все они также госпитализированы. По данным минздрава, у всех пациентов отмечается положительная динамика состояния здоровья.