Омск, , 08:07 — REGNUM В Омской области распоряжением губернатора Александр Буркова утверждена форма справки, которая даёт жителям региона право передвигаться до рабочего места и обратно. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 апреля в областном правительстве.

Справка, которая даёт жителям Омской области право передвигаться до рабочего места и обратно Omskportal.ru

Справка действительна при предъявлении удостоверяющего личность документа. Она должна быть заверена работодателем и печатью организации. Достоверность справки должны подтвердить по указанному в ней телефону.

Фрагмент справки Omskportal.ru

По словам омского министра труда и социального развития Владимира Куприянова, работники органов государственной и муниципальной власти могут следовать к месту службы по удостоверению.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с угрозой распространения коронавируса в Омской области с 1 апреля введён режим общей самоизоляции. Гражданам разрешено покидать квартиру или дом лишь в ряде случаев, в том числе для поездок на работу. Однако свою деятельность продолжают не все организации.

Напомним также, после того, как в Омской области резко выросло число подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, своей должности, по информации местных массмедиа, лишился министр здравоохранения региона Дмитрий Вьюшков.

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