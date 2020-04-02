Ханты-Мансийск, , 08:06 — REGNUM В Югре возбуждены 13 административных дел по нарушению режима самоизоляции по возвращении из заграничной поездки либо контакта с заболевшими новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева.

«Говорить о высокой социальной ответственности некоторых граждан не приходится. Конкретно: один из трёх новых случаев заболевания произошёл в результате несоблюдения режима самоизоляции. По этому поводу ведутся следственные действия», — заявила Инна Кудрявцева.

Напомним, в Югре зарегистрировано 8 случаев заражения COVID-19. Из них шесть в Сургуте, один — в Ханты-Мансийске, и ещё один — на Приобском месторождении в Ханты-Мансийском районе.

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