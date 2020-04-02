Дамаск, , 08:06 — REGNUM Представители сирийских курдов обратились к международному сообществу с просьбой оказать поддержку в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, об этом 1 апреля сообщает агентство Sputnik.

«Сирия находится в очень опасной ситуации. Нам нужна помощь и поддержка со стороны международного сообщества. До сих пор мы не получили никакой поддержки», — приводит агентство слова представителя партии Демократический союз Сирии Бассама Сакера.

Курдский представитель подчеркнул, что в регионе их компактного проживания отсутствует возможность проведения тестирования на выявление инфекции. От ООН и ВОЗ поддержки также не поступало.

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