Ханты-Мансийск, , 07:51 — REGNUM В Югре после контакта с заражённым коронавирусом сотрудником сервисной компании госпитализировали 40 вахтовиков с Приобского месторождения. Об этом сообщил заместитель губернатора ХМАО Александр Тиртока.

Он отметил, что заразившийся SARS-CoV-2 (COVID-19) вахтовик приехал недавно из заграничной турпоездки и скрыл данный факт по возвращении на работу.

По словам Александра Тиртоки, состояние большинства госпитализированных вахтовиков оценивается как удовлетворительное, за исключением четырёх человек.

«В целом дополнительные меры по изоляции вахтовых посёлков на территории Приобского месторождения выполнены в полном объёме. Вся эта ситуация произошла из-за того, что не были выполнены в полном объёме все рекомендации, которые давали правительство РФ и губернатор Югры», — отметил замгубернатора ХМАО.

Напомним, по данным на 1 апреля, в Югре насчитывается восемь заболевших новой коронавирусной инфекцией. Их состояние оценивается медиками как удовлетворительное.