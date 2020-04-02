Ханты-Мансийск, 2 апреля 2020, 07:51 — REGNUM В Югре после контакта с заражённым коронавирусом сотрудником сервисной компании госпитализировали 40 вахтовиков с Приобского месторождения. Об этом сообщил заместитель губернатора ХМАО Александр Тиртока.
Он отметил, что заразившийся SARS-CoV-2 (COVID-19) вахтовик приехал недавно из заграничной турпоездки и скрыл данный факт по возвращении на работу.
По словам Александра Тиртоки, состояние большинства госпитализированных вахтовиков оценивается как удовлетворительное, за исключением четырёх человек.
Напомним, по данным на 1 апреля, в Югре насчитывается восемь заболевших новой коронавирусной инфекцией. Их состояние оценивается медиками как удовлетворительное.