Ульяновск, , 07:50 — REGNUM В Ульяновской области работают над созданием «цифровой системы самоконтроля и контроля за режимом самоизоляции». В скором времени она будет доступна всем жителям. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении губернатор региона Сергей Морозов.

Режим самоизоляции в области будет ужесточаться. Помимо справки, которую обязаны иметь при себе работающие жители для выхода из дома, в регионе решили идти «дальше».

"Начали работу над созданием цифровой системы самоконтроля и контроля за режимом самоизоляции. Это будет простое, удобное для людей приложение в смартфоне. После введения персональных данных — имя, фамилия, домашний адрес, которые будут находиться на защищённом сервере Ростелекома, — каждому будет присвоен персональный qr-код. У представителя надзорного органа будет аналогичное приложение. И после сканирования будет понятно, куда, зачем идёт человек, насколько далеко он отошёл от своего дома, ну и так далее, так далее», — сказал Сергей Морозов.

По его словам, «уже через пять дней это приложение будет доступно всем ульяновцам».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области 1 апреля был ужесточён режим домашней самоизоляции. Те, кто продолжает работу, обязаны иметь при себе не только паспорт, но и справку с места работы. При отсутствии данных документов «нахождение человека дальше 100 метров от дома будет пресекаться».

1 апреля стали выдавать первые предупреждения: полиция выдала 320 предостережений за нарушение режима самоизоляции, из них 91 нарушитель — жители старше 65 лет. Губернатор Сергей Морозов предупредил, что «пока мы ограничились предписанием, но уже в ближайшие дни будем штрафовать».

Напомним, штрафы за нарушение мер самоизоляции составляют для населения от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, для должностных и юридических лиц штраф — от 50 до 150 тыс. рублей. При повторных нарушениях размер штрафных санкций значительно выше.

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