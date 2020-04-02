Ульяновск, 2 апреля 2020, 07:50 — REGNUM В Ульяновской области работают над созданием «цифровой системы самоконтроля и контроля за режимом самоизоляции». В скором времени она будет доступна всем жителям. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении губернатор региона Сергей Морозов.
Режим самоизоляции в области будет ужесточаться. Помимо справки, которую обязаны иметь при себе работающие жители для выхода из дома, в регионе решили идти «дальше».
По его словам, «уже через пять дней это приложение будет доступно всем ульяновцам».
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области 1 апреля был ужесточён режим домашней самоизоляции. Те, кто продолжает работу, обязаны иметь при себе не только паспорт, но и справку с места работы. При отсутствии данных документов «нахождение человека дальше 100 метров от дома будет пресекаться».
1 апреля стали выдавать первые предупреждения: полиция выдала 320 предостережений за нарушение режима самоизоляции, из них 91 нарушитель — жители старше 65 лет. Губернатор Сергей Морозов предупредил, что «пока мы ограничились предписанием, но уже в ближайшие дни будем штрафовать».
Напомним, штрафы за нарушение мер самоизоляции составляют для населения от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, для должностных и юридических лиц штраф — от 50 до 150 тыс. рублей. При повторных нарушениях размер штрафных санкций значительно выше.
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