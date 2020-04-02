Стокгольм, , 08:07 — REGNUM В Стокгольме в каждом третьем учреждении, где ухаживают за пожилыми гражданами, у одного или нескольких проживающих зафиксировано заражение коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 1 апреля сообщило шведское издание Sveriges Radio.

По меньшей мере резиденты 29 домов престарелых в Стокгольме были заражены COVID-19. Ожидается, что эта цифра будет увеличиваться, так как предоставленный отчет не учитывал самых актуальных данных. При этом, по мнению специалистов, ситуация в домах престарелых напоминает настоящий хаос.

«Наблюдается нехватка средств медицинской защиты. Нет антисептиков для рук. Нет специальных фартуков. Не каждый раз у персонала домов престарелых есть возможность надеть маску, когда они заходят к пожилым гражданам. Мыло тоже есть не во всех учреждениях», — заявила председатель профессионального объединения работников частных центров по уходу за гражданами Элисабет Антфольк.

Впрочем, по ее оценкам, в государственных домах престарелых ситуация с материальным обеспечением сотрудников обстоит лучше. Однако и в них не обходится без проблем: уже 40% их сотрудников находятся на больничном и не могут выполнять своих обязанностей.

Напомним, что ранее власти Швеции запретили посещать дома престарелых до тех пор, пока ситуация с эпидемией не изменить к лучшему. Ограничение на посещение своих пожилых родственников действуют в не зависимости от того, зафиксированы ли случаи заражения в конкретном учреждении по уходу за стариками или нет.