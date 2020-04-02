Хабаровск, , 08:16 — REGNUM Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев назвал кампанию по противодействию распространению коронавируса экзаменом для губернаторов, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в полпредстве ДФО.

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«Вы отвечаете за жизнь и здоровье каждого человека, который живет на вашей территории. Ситуация, связанная с противодействием короновирусу, это своеобразный экзамен для представителей власти, насколько губернаторы в состоянии эту ответственность выдержать», — сказал Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев провел совещание с главами дальневосточных субъектов по вопросам противодействия коронавирусу. Теперь такие совещания будут проводиться каждую пятницу. Минвостокразвития России будет сводить всю информацию, поступающую из регионов ДФО, о потребностях субъектов в медоборудовании и прочей необходимой помощи.