Вашингтон, , 07:33 — REGNUM Два новых плавучих госпиталя по образцу существующих готовы построить США для борьбы с пандемий коронавируса, заявил американский президент Дональд Трамп 1 апреля в ходе пресс-конференции.

Трамп отметил, что в настоящее время еще одно большое судно проходит реконструкцию под такой госпиталь. По его словам, данный корабль после переоборудования может быть отправлен на помощь жителям Нового Орлеана, где ситуация с распространением коронавируса все больше осложняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что для борьбы с пандемией в американские мегаполисы были направлены два плавучих госпиталя ВМС США — Comfort в Нью-Йорк, а Mercy в Лос-Анджелес.

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