Владивосток, , 08:17 — REGNUM За первые три дня после введения в крае режима самоизоляции, на дорогах региона значительно снизились показатели аварийности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД Приморья.

Читайте также: Полиция ЕАО объяснила свои действия на въезде в автономию

По данным Госавтоинспекции, показатели аварийности снизились на 35%. Всего за эти дни произошло 124 дорожно-транспортных происшествия, в которых было повреждено 222 автомобиля. Травмы получили девять человек, погибших нет. За аналогичный период прошлого года в регионе было зарегистрировано 189 ДТП. Было повреждено 337 автомобилей. 24 человека получили травмы, трое погибли.

«В настоящее время ГИБДД не ограничивает передвижение автомобилей горожан, а только проводит разъяснительную работу», — сказано в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, запрещение на въезд в ЕАО тем, у кого нет в области прописки, ГИБДД объяснило «проведением разъяснительной работы».