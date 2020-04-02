Ульяновск, , 07:26 — REGNUM В Ульяновской области 1 апреля выдано 320 предостережений за нарушение режима самоизоляции, при этом треть нарушителей — пожилые люди. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своё видеообращении губернатор Сергей Морозов.

Глава региона напомнил об административной и уголовной ответственности за нарушение режима самоизоляции, пригрозив, что «надежда на авось, привычка необязательности приведёт к личным трагедиям, к ухудшению ситуации, к тому, что карантин будет продолжаться бесконечно долго».

«Что же мы имеем на сегодня? Только за минувшие сутки сотрудниками патрульно-постовой службы и участковыми вынесено 320 предостережений о недопустимости нарушения режима самоизоляции. Причём 91 предостережение было вынесено лицам старше 65 лет», — сказал Сергей Морозов, подчеркнув, что это «безответственно, это страшно, это просто недопустимо».

«Пока мы ограничились предписанием, но уже в ближайшие дни будем штрафовать», — предупредил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области 1 апреля ужесточился режим домашней самоизоляции. Те, кто продолжает работу, обязаны иметь при себе не только паспорт, но и справку с места работы. При отсутствии данных документов «нахождение человека дальше 100 метров от дома будет пресекаться».

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Отметим, что за нарушение карантинных мер при первом случае обычные граждане заплатят от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, при повторном — от 150 до 300 тыс. рублей. Для должностных и юридических лиц штраф за первое нарушение — от 50 до 150 тыс. рублей, при повторном — до 500 тыс. рублей.

Напомним, 31 марта Госдума РФ в первом приняла законопроект, ужесточающий наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей: предложено штрафовать от 500 тыс. до 1 млн рублей, либо лишать права занимать заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо лишать свободы на срок до 3 лет.

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