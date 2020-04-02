Манила, , 07:26 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте предупредил нарушителей карантина в стране, что по ним будет открыт огонь на поражение, сообщает агентство Reuters.

В своем телевизионном обращении Дутерте заявил, что также полиция будет жестко пресекать попытки нападения на медработников. Он подчеркнул, что жителям страны необходимо соблюдать режим карантина, так как ситуация с коронавирусной инфекцией в стране не улучшается. Дутерте отдал приказ полицейским открывать по нарушителям огонь на поражение.

«Вы меня поняли? Насмерть. Если будете создавать проблемы, я вас похороню», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта на Филиппинах был введет комендантский час и закрыты торговые центры в столице страны из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Отмечалось, что ограничения на передвижение будут действовать с 15 марта по 14 апреля.

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