Абакан, , 07:23 — REGNUM Новых случаев коронавирусной инфекции в Хакасии за последние сутки не зарегистрировано. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 апреля в республиканском правительстве.

В регионе по-прежнему остаются подтверждёнными три случая заболевания.

Под медицинским наблюдением в Хакасии находятся 970 человек, из них в больницах пятеро.

По состоянию на 2 апреля в Хакасии провели 1375 лабораторных исследований на наличие коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии в связи с угрозой распространения коронавируса введён режим полной самоизоляции.

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