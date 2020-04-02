Новосибирск, , 07:18 — REGNUM В Новосибирске с сегодняшнего дня, 2 апреля, выпуск общественного наземного транспорта и в метрополитене уменьшится до 50% от установленного плана рабочего дня с сохранением времени движения по расписанию, сообщили в мэрии города.

«Это сделано с учётом прогнозируемого дальнейшего сокращения объёмов перевозок из-за снижения деловых и социально-бытовых передвижений населения в период действия профилактических мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции», — уточнили в городской администрации.

В таком формате пассажирский транспорт будет работать до особого распоряжения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области, согласно постановлению губернатора, с 20:00 (время местное) 31 марта ограничен доступ людей и транспортных средств — в регионе введён режим самоизоляции.