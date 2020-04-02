Владивосток, , 08:17 — REGNUM В ночь на четверг, 2 апреля во Владивостоке приземлился рейс из Бангкока, которым на родину вернулось 170 россиян, однако до обсерваторов доехали не все.

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В обсерваторах, обустроенных в двух санаториях, граждане, вернувшиеся из-за границы должны провести 14-дневный срок карантина, пишет VL.ru. Но несколько человек отказались исполнить требования врачей и самовольно уехали по домам.

Среди пассажиров рейса были не только приморцы, но и жители Камчатки, а также Амурской области. Большинство пассажиров добровольно и ответственно отправились на обсервацию, однако шесть человек сбежали.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко проверил готовность обсерваторов к встречи 170 человек из Бангкока.