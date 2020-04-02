Абакан, , 07:12 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов назначил своим заместителем министра строительства и ЖКХ республики Сергея Новикова. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 апреля в республиканском правительстве.

Уточняется, что Новиков стал заместителем главы Хакасии по обеспечению работы систем жизнеобеспечения населения.

Он приступил к исполнению обязанностей заместителя со 2 апреля.

Как подчеркнули в республиканском правительстве, Новиков будет продолжать возглавлять минстрой региона. Также он будет курировать работу минтранса и госкомитета энергетики и тарифного регулирования.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Новиков возглавил министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Хакасии в июле 2019 года.

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