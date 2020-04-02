Улан-Удэ, , 07:09 — REGNUM Количество пациентов в Бурятии, анализы которых подтвердили заражение коронавирусом, увеличилось до 30 человек, 2 апреля пресс-служба правительства республики.

Днем ранее сообщалось о 25 пациентах с данным диагнозом в регионе, из них трое — несовершеннолетних.

Как передавало ИА REGNUM, на закупку оборудования и медикаментов для лечения COVID-19 власти Бурятии выделят почти 400 млн рублей.

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