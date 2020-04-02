Кигали, , 07:09 — REGNUM Правительство Руанды приняло решение продлить режим карантина еще на две недели из-за пандемии коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба кабмина страны.

Власти Руанды также призвали всех сотрудников предприятий и организаций продолжать работать из дома, за исключением тех, кто работает в жизненно важных для граждан предприятиях. Границы страны пока открыты лишь для грузовых перевозок и возвращения граждан Руанды на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта правительство Руанды начало оказывать продовольственную помощь наиболее пострадавшим от карантина в стране семьям. Пока программа продовольственной помощи реализуется лишь в столице страны Кигали.

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