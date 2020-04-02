Пхеньян, , 07:08 — REGNUM Северная Корея частично отменила карантинные меры, введённые для предотвращения распространения коронавируса, сообщили 2 апреля в посольстве РФ в КНДР на своей странице в Facebook.

По новым правилам, иностранцам будут открыты для посещения общественные места в Пхеньяне.

«Иностранным гражданам вновь разрешено посещение всех столичных магазинов, ресторанов, предприятий бытового обслуживания и Центрального рынка на улице Тхониль», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, власти КНДР попросили гостей носить медицинские маски и следовать правилам, введённым учреждениями.

Читайте ранее в этом сюжете: Пхеньян запросил международной помощи в тестировании COVID-19