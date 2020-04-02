Хабаровск, 2 апреля 2020, 07:05 — REGNUM Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил главам дальневосточных регионов обеспечить в своих субъектах режим одного окна для граждан, находящихся в режиме самоизоляции, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в полпредстве ДФО.
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Юрий Трутнев подчеркнул, что такое поручение дал глава государства Владимир Путин.
Режим такого «одного окна», по словам полпреда, может быть организован на базе подразделений МЧС, либо на базе многофункциональных центров. О начале предоставления услуг нуждающимся губернаторы должны доложить до окончания текущей недели.
Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев провел совещание с губернаторами дальневосточных регионов по вопросам противодействия распространению COVID-19 в федеральном округе. Теперь такие совещания будут проводиться каждую пятницу.