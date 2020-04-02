Сингапур, , 06:58 — REGNUM Четвертый летальный случай заболевания коронавирусной инфекцией подтвердили в Сингапуре, сообщает пресс-служба минздрава страны.

Сообщается, что за прошедшие сутки в стране скончался 68-летний гражданин Индонезии с подтвержденным COVID-19. Отмечается, мужчина также страдал от диабета и гипертонии.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта власти Сингапура потребовали от компаний страны переводить максимальное число сотрудников на удаленную работу. Тем организациям, которые не приложат для этого достаточно усилий, власти могут запретить продолжать деятельность.

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