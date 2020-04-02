Ульяновск, 2 апреля 2020, 06:55 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 2 апреля, планируют выписать из больницы 15-летнего подростка, у которого 20 марта был подтверждён коронавирус. В настоящее время он здоров. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил вечером 1 апреля в своём видеообращении губернатор Сергей Морозов.
Как сообщало ИА REGNUM, новая коронавирусная инфекция была подтверждена у вернувшегося из Англии 15-летнего димитровградского подростка. При этом только повторный тест на коронавирус дал положительный результат.
Подросток является сыном одного из депутатов Законодательного собрания Ульяновской области, который сразу поле положительного теста на коронавирус попросил прощения за то, что его семья, возможно, нарушила карантин.