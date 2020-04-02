Ульяновск, , 06:55 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 2 апреля, планируют выписать из больницы 15-летнего подростка, у которого 20 марта был подтверждён коронавирус. В настоящее время он здоров. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил вечером 1 апреля в своём видеообращении губернатор Сергей Морозов.

«Прежде всего, и это главное: эпидемиологическая обстановка остаётся в области стабильной. Уже на протяжении 20 дней в области не выявлено ни одного случая заболевания. А наш единственный пациент здоров и завтра (2 апреля, — Прим. ИА REGNUM) ждёт выписки. Новых заболевших нет. Пока», — сказал Сергей Морозов, напомнив, что свыше 230 человек остаются под наблюдением врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, новая коронавирусная инфекция была подтверждена у вернувшегося из Англии 15-летнего димитровградского подростка. При этом только повторный тест на коронавирус дал положительный результат.

Подросток является сыном одного из депутатов Законодательного собрания Ульяновской области, который сразу поле положительного теста на коронавирус попросил прощения за то, что его семья, возможно, нарушила карантин.