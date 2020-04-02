Норильск, Красноярский край, , 06:52 — REGNUM На утро 2 апреля в городе Норильске (Красноярский край) официально зафиксировано два случая заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Уточняется, что болезнь в обоих случаях протекает бессимптомно. Носители вируса изолированы в «Городской больнице №2».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным минздрава Красноярского края, на утро 2 апреля в регионе было зарегистрировано 20 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции.

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